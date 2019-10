Urheilu

Vaikka maaleja ei ole tullutkaan, Kaapo Kakko kerää kehuja ja englannin taitokin kohenee

New York

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rangersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmentaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenkiintoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rangersin

Yhdestä

New York