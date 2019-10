Taifuuni pakottaa formulatähdet sisätiloihin ja lapsuudesta tuttuihin peleihin: Valtteri Bottas kertoi, mitä aikoo myrskypäivänä tehdä

Urheilu

Taifuuni pakottaa formulatähdet sisätiloihin ja lapsuudesta tuttuihin peleihin: Valtteri Bottas kertoi, mitä a

Suzuka

Valtteri Bottas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lähtee paalupaikalta formula ykkösten Japanin Grand Prix -kisaan, jos aika-ajoa ei sunnuntaiaamuna pystytä ajamaan.Formulatallien sopimuksen mukaan aika-ajon mahdollisesti peruuntuessa, perjantain toisen harjoitusjakson tulokset otetaan käyttöön lähtöruutujen jakamiseksi.Bottas oli perjantain nopein niin aamulla kuin iltapäivän ajojaksolla. Iltapäivän ’miniaika-ajossa’ suomalaiskuski oli kymmenyksen nopeampi kuin tallikaverinsa Lewis Hamilton https://www.hs.fi/haku/?query=lewis+hamilton Lauantaina Suzukan rata pysyy suljettuna, kun taifuuni iskee Japaniin. Sunnuntaiaamuna sään pitäisi kuitenkin sallia ajaminen, vaikka luvassa on edelleen kovaa tuulta.

Toivooko Bottas, että sunnuntaiaamuna ei ajettaisi?

”Totta kai sitä voisi toivoa, mutta turha mennä asioiden edelle.”Tärkeintä oli nyt, että viikonloppu lähti näin hyvin käyntiin. Tiedossa kyllä oli, että aika-ajo voisi jäädä väliin. Se on kuitenkin vain teoriaa”, Bottas totesi Helsingin Sanomille.Lauantain Mercedeksen tiimi viettää hotellilla. Luvassa on ainakin lautapelejä ja keilailua – kenties myös taktiikkapalavereja.”Tuskin silloin pystyy lähtemään ulos lenkille. Kyllä me toki tekemistä keksitään sisätiloissakin”, Bottas sanoi.

Oliko perjantain kärkikierros sitten jo ihan oikea aika-ajoveto?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mercedeksen

”Oli se aika lailla. Ei se kaukana sellaisesta ollut. Jos olisimme vielä halunneet parantaa, olisimme jättäneet vedon ihan viime tinkaan tuolla jaksolla, kun rata olisi ollut parhaimmillaan.””Olihan se ihan ok-kierros, mutta ei vielä täydellinen.”uusi aeropaketti sai kuljettajilta vuolaat kiitokset.”Uudet osat toimivat kuten pitikin. Oli enemmän downforcea autossa ja joka paikassa tuntui enemmän pitoa. Kyllä Ferrari edelleen suorilla menee kovempaa, mutta onneksi täällä on enemmän mutkia”, Bottas totesi.”Auto tuntui oikein hyvältä ja on kiva fiilis, kun pystyy painamaan taas eteenpäin.”

Oliko perjantain jälkimmäinen jakso sitten enemmän aika-ajo- vai kisaharjoitus?