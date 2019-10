Urheilu

Kapteeni Tim Sparv on pelikunnossa vaivojensa jäljiltä: ”Nyt vain haluaisin, että peli alkaisi”

Zenica

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Takaraivossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Häneltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotain

Bosnia ja Hertsegovina–Suomi lauantaina kello 19.00 Suomen aikaa. Viasat ja Viafree.fi näyttävät ottelun.