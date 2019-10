Urheilu

Räikkönen vähät välitti taifuunivaroituksista ja ohjeista pysyä hotellissa

Tunnelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Supertaifuuni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myrskypäivästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suzukalla