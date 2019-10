Otto Virtanen oli ikäisissään maailman huipulla ja edessä häämötti kuuma tenniskesä, mutta sitten särkyivät sekä käsi että haaveet

Urheilu

Terveenä eteenpäin

Elämä

”Sitten voi lähteä kisoihin, kun on sataprosenttisen valmis.”

Suomi

”Minulla ovat junioripelit pelattuna. Niitä ei tarvitse enää miettiä.”

Orange Bowl

”Kyllä pitäisi olla uusia sponsoreita, mutta kun ei ole kisoja takana, kuka uskaltaa lähteä satsaamaan.”

Örtegren