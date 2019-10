HS seuraa: Huuhkajat joutui takaa-ajajaksi, vahvasti aloittanut Bosnia ja Hertsegovina avauspuoliajalla 1–0-johdossa

Urheilu

HS seuraa: Huuhkajat joutui takaa-ajajaksi, vahvasti aloittanut Bosnia ja Hertsegovina avauspuoliajalla 1–0-jo

Suomi

https://twitter.com/Huuhkajat/status/1183032008454430720

Maat

Paulus Arajuuri joutui tulemaan vaihtoon polvivaivan takia. Sauli Väisänen tilalle. Jaa



Lodin kulma maalivahdin haltuun. Jaa



Suomi hyökkää maalin jälkeen vahvemmin. Ensimmäinen Suomen kulma vuorossa. Jaa



Hajrovic löydettiin tilanteessa Suomen boksista reilusta viidestä metristä. Viimeistely takanurkkaan oli tarkka. Jaa



Vaihdosta kentälle tullut Izet Hajrovic viimeistelee maalin. Jaa



Bosnia iskee 1-0. Jaa



Tilanteen kapellimestarina Glen Kamara, joka rauhallisella pudotuksella luo itselleen tilaa rakentaa peliä. Jaa



Suomi iskee vastaan, mutta Jasse Tuomisen syöttö menee hieman liian eteen Teemu Pukille. Jaa



Suomalaiset törmäilevät omassa boksissa, mutta Joona Toivion syöksy jalka edellä pelastaa kulmaksi. Jaa



Bosnian hallinnassa mennään, mutta aivan superpaikat loistavat poissaolollaan lukuun ottamatta muutamalla sentillä paitsioksi päätynyttä tilannetta. 0-0 yhä taululla. Jaa



pelaa parhaillaan Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan EM-kisojen karsintaottelussa Zenicassa. Bosnia johtaa kello 19 alkanutta ottelua 1–0. HS seuraa ottelua hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tämän jutun alapuolelta.Voitto veisi Suomen jo aivan EM-lopputurnauksen kynnykselle. Ennen illan ottelua Huuhkajat on kerännyt 12 pistettä ja on lohkossa toisena. Bosnia ja Hertsegovina on seitsemällä pisteellä neljäntenä ja tarvitsee voiton säilyttääkseen mahdollisuudet lopputurnaukseen EM-karsinnan kautta.Suomen avauskokoonpano julkaistiin Twitterissä reilu tunti ennen ottelun alkua.Bosnia ja Hertsegovinan avaus: Ibrahim Šehić; Sead Kolašinac, Ermin Bičakčić, Zoran Kvržić; Edin Višća, Miralem Pjanić, Armin Hodzic, Gojko Cimirot, Amer Gojak, Adnan Kovačević, Elvis Sarićkohtasivat kesäkuussa Tampereella, jolloin Suomi voitti 2–0.