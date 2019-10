HS seuraa: Huuhkajat hakee jatkoa menestyskarsinnoille Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan, tilanne avauspuoliajalla 0–0

Urheilu

HS seuraa: Huuhkajat hakee jatkoa menestyskarsinnoille Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan, tilanne avauspuoliajal

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Huuhkajat/status/1183032008454430720

Maat

Bosnia pelaa ensimmäiset minuutit vahvasti, mutta ei vaarallisia tilanteita. Glen Kamara ehti jo puskea pallon omaan käteensä, mutta ei pilkkua Bosnialle. Jaa



Arajuuri hoitaa kulman. Jaa



Bosnialle heti kulmapotku. Jaa



Peli käynnissä. Jaa



Kansallislaulut kuunneltu. Jaa



Pelaajat ovat valmiina astelemaan kentälle kansallislauluja varten. Kohta mennään! Jaa



Edin Dzekon paikkaa Bosnian kärjessä Unkarin sarjassa pelaava Armin Hodzic. 25-vuotias peluri on tehnyt tällä kaudella kuusi sarjamaalia, mutta maan ykköshyökkääjän meriitteihin on armoton matka. Jaa



Kenttä on erinomaisessa kunnossa, ja lämpötila on hieman yli 20 celsiusastetta. Jaa



Suomi lähtee muuten otteluun 4-4-2-ryhmityksellä. Samalla ryhmityksellä, jolla Suomi on saanut kaikki voittonsa tässä karsintalohkossa. Jaa



Terveiset täältä Bilino Poljen -stadionilta Zenicasta. Balkanilainen voimarock raikaa, tupakka haisee katsomossa ja yleisö on pikku hiljaa täyttämässä katsomot. Suomen kannattajilla on oma kulmauksensa stadionilla, mutta heitä on myös pääkatsomossa. Suomen joukkue lämmittelee parhaillaan kentällä. Jaa



Näytä lisää

pelaa parhaillaan Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan EM-kisojen karsintaottelussa Zenicassa. Kello 19 alkanut ottelu on tilanteessa 0–0. HS seuraa ottelua hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tämän jutun alapuolelta.Voitto veisi Suomen jo aivan EM-lopputurnauksen kynnykselle. Ennen illan ottelua Huuhkajat on kerännyt 12 pistettä ja on lohkossa toisena. Bosnia ja Hertsegovina on seitsemällä pisteellä neljäntenä ja tarvitsee voiton säilyttääkseen mahdollisuudet lopputurnaukseen EM-karsinnan kautta.Suomen avauskokoonpano julkaistiin Twitterissä reilu tunti ennen ottelun alkua.Bosnia ja Hertsegovinan avaus: Ibrahim Šehić; Sead Kolašinac, Ermin Bičakčić, Zoran Kvržić; Edin Višća, Miralem Pjanić, Armin Hodzic, Gojko Cimirot, Amer Gojak, Adnan Kovačević, Elvis Sarićkohtasivat kesäkuussa Tampereella, jolloin Suomi voitti 2–0.