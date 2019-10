Urheilu

Huuhkajat pelasi karsintojen surkeimman ottelunsa, jonka on syytä olla vain mutka matkalla kohti EM-turnausta

Zenican

Tappio

teräskaupungin katkut ja tunkkainen tappio eivät maistu hyvälle. Huuhkajat joutui lähtemään EM-karsinnoissa kotimatkalle pureskellen hapanta makua. Kunhan tämä tappio ei vain tarttuisi Huuhkajien siipiin samalla tavalla kuin yhden Euroopan saastuneimman kaupungin ilma Suomen kannattajien ihoon ja vaatteisiin.Huuhkajilla on nyt kaksi perättäistä tappiota alla, ja lauantain ottelu oli Huuhkajien huonoin näissä karsinnoissa. Se ei lupaa hyvää.Mitä tulos tarkoitti Huuhkajille, joka on ollut vakaassa vauhdissa kohti ensimmäistä historiallista arvoturnausta? Tappiosta tuli mutka matkaan. Se ei edelleenkään muuta sitä tilannetta, että Suomella on edelleen uskomattoman hyvät saumat kisoihin.Sikäli murskatappio on harmillinen, että tasapistetilanteissa Bosnialla on maalierolla etu Suomeen nähden.latasi tietenkin lisäpaineita Turussa tiistaina pelattavaan otteluun Armeniaa vastaan. Tuplamaaottelureissulla olevan Armenian on syytä kaatua.Huuhkajat on nyt kuitenkin niin hyvissä asemissa, että tasapelikään tiistaina ei romuttaisi unelmaa. Se vain siirtäisi karsintapaikan varmistamisen viimeiseen otteluun Kreikassa. Armenia on siksi syytä voittaa ja varmistaa kisapaikka Liechtensteinia vastaan.