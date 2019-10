Urheilu

Päävalmentaja Kanerva pelkää, että Paulus Arajuuri ei ole käytettävissä Armeniaa vastaan

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanerva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanervan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy