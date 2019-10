Urheilu

”Paha Bottas” heräsi nujertamaan Ferrarit, mutta liki puoli vuotta voittojen välillä on armottoman pitkä aika

Valtteri Bottaksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanin