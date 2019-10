Urheilu

Edes kaksi voittoa ja tasapeli eivät välttämättä riitä Huuhkajille EM-kisapaikkaan

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Armenia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

miesten jalkapallomaajoukkue vaikeutti asemaansa EM-karsinnoissa merkittävästi häviämällä lauantaina vieraissa Bosnia ja Hertsegovinalla maalein 1–4.Huuhkajat on edelleen kiinni historiallisessa EM-lopputurnauspaikassa, mutta edes kaksi voittoa ja tasapeli ei välttämättä riitä Huuhkajille jäljellä olevista kolmesta ottelusta.Suomi kohtaa tiistaina Armenian Turussa, ja marraskuussa ovat vuorossa kotipeli Liechtensteinia vastaan ennen karsintojen päätöspeliä Kreikassa.sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat kahden pisteen päässä lohkokakkosena jatkavasta Suomesta. Voitto tiistaina pudottaisi Armenian käytännössä ulos EM-kisataistelusta, joten huomio kiinnittyy Bosnia ja Hertsegovinan loppuohjelmaan.Joukkue kohtaa tiistaina vieraskentällä Kreikan, jonka karsinnat ovat sujuneet surkeasti. Joukkueella on seitsemästä ottelusta koossa vain viisi pistettä.Sen jälkeen on vuorossa lohkovoiton jo varmistaneen Italian kohtaaminen. Fanaattisen kotiyleisön tukemana voitto on täysin mahdollinen, mikä petaisi joukkueelle hyvän tilanteen viimeisen kierroksen vierailulle Liechtensteinia vastaan.Bosnia ja Hertsegovina ottaa täydet pisteet kolmesta ottelusta, on Suomen pystyttävä samaan. Tasapisteissä Suomi nimittäin jää rannalle, sillä keskinäisissä otteluissa pisteet ovat tasan, mutta Huuhkajat putoaisi keskinäisten otteluiden maalieron (3–4) perustella kisoista.Näin ollen 18. marraskuuta pelattavassa Kreikka-ottelussa voi siis olla huima panos, mutta ensin pitää Armenian kaatua Turussa kello 19 alkavassa ottelussa.voit kokeilla, miten erilaiset tulokset vaikuttavat Huuhkajien lohkon asetelmiin ja mitä Suomen historiallinen kisapaikka vaatii.