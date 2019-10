Huuhkajilla on nyt käytössään huippukärkipari, ja vastaavanlainen nähtiin A-maajoukkueessa viimeksi 13 vuotta sitten

Urheilu

Pukki sai kaverin

Suomen

Joel Pohjanpalo

Kaksi

Pukki

Maanantaina

jalkapallomaajoukkueella eli Huuhkajilla on nyt pitkästä aikaa huippukärkipari käytössään.Lauantaina Bosnia ja Hertsegovinassa koettiin Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa harvinainen hetki, kun Suomen kärkiparina pelasivat valioliigahyökkääjä Teemu Pukki https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukki ja bundesliigahyökkääjä Joel Pohjanpalo https://www.hs.fi/haku/?query=joel+pohjanpalo Suomen maajoukkueessa on edellisen kerran ollut käytettävissä vastaavalla tasolla pelannut kärkipari kolmetoista vuotta sitten, kun Mikael Forssell https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+forssell ja Jonatan Johansson https://www.hs.fi/haku/?query=jonatan+johansson pelasivat Englannin Valioliigassa.Pohjanpalo oli puolitoista vuotta poissa A-maajoukkueesta, ja sillä välin Pukki pääsi ensin Englannin Mestaruussarjaan ja sitten Valioliigaan. Pukki ansaitsi jo Saksan Bundesliigassa lempinimen Pukki Party ja Joel Pohjanpalo sai Danger-liikanimen Saksassa. Tuleeko heistä yhdessä viimeinkin Danger Party (vaarajuhla)?”Nykyään kummankin pelaamisen taso on parempi kuin puolitoista vuotta sitten. Teme on Valioliiga-tähti tällä hetkellä, ja itse olen päässyt takaisin kuntoon ja maalien makuun maajoukkueessa”, Pohjanpalo sanoi Turussa päivä ennen EM-karsintojen kotiottelua Armeniaa vastaan.teki maajoukkuedebyyttinsä Mixu Paatelaisen https://www.hs.fi/haku/?query=mixu+paatelaisen joukkueessa marraskuussa 2012. Teemu Pukin debyytti tapahtui helmikuussa 2009, mutta säännöllinen maajoukkuepelaaja hänestä tuli vasta syksyllä 2011.Seitsemän viime vuoden aikana kaksikko on pelannut yhdessä vain 15 ottelussa. Se on vähän, ja johtuu myös siitä, että Paatelainen käytti Pukkia yksinäisenä kärkenä, ja usein Pohjanpalo vaihdettiin Pukin tilalle.Päävalmentaja Markku Kanervan https://www.hs.fi/haku/?query=markku+kanervan aikakaudella Suomi on käyttänyt kahta kärkipelaajaa, ja sinä aikana kaksikko on ollut yhtä aikaa kentällä kahdeksassa ottelussa.Samaan aikaan kentällä ollessaan kaksikko on tehnyt viisi maalia. Yhdessä he olisivat voineet olla tehokkaampiakin. Pohjanpalon maali Bosniaa vastaan oli ensimmäinen kerta Kanervan päävalmentajakaudella, kun jompikumpi kaksikosta teki maalin molempien ollessa kentällä.ja puoli vuotta sitten Turussa Suomi pelasi Turkkia vastaan 2–2-tasapelin. Silloin Suomi sai murrettua ensimmäisen kerran vastustajan puolustuksen puolen tunnin kohdalla. Pohjanpalo laukoi päin puolustajaa, vaikka hän olisi voinut yrittää ehkä syöttöä maalin taka-alueelle juosseelle Pukille.Pohjanpalo teki Suomen 2–2-tasoituksen vasta, kun Pukki oli vaihdettu kentältä. Sen ottelun jälkeen kaksikko pelasi yhdessä Makedoniaa ja Viroa vastaan, eikä maaleja syntynyt niissä otteluissa kärkiparin pelatessa yhdessä.Pohjanpalon esitys vierasottelussa Bosnia ja Hertsegovinassa oli lupauksia herättävä, eikä vähiten siksi, että hyökkääjä osui heti maalipuiden väliin tekemällä 1–4-kavennusmaalin. Pohjanpalo näytti jaksavan juosta hyvin ja liikkeissä oli terävyyttä.HS kysyi Pohjanpalolta, muistaako hän jotain ottelua, jossa hän olisi pelannut erityisen hyvin yhteen Pukin kanssa.”Romaniaa vastaan vieraissa. Ensimmäisellä puoliajalla olimme pahassa myllyssä, mutta toisella puoliajalla pelasimme tosi hyvin. Pukki syötti minun maalini, ja minä syötin muutaman paikan hänelle. Häneltä taidettiin viedä yksi pilkku”, Pohjanpalo sanoi.sanoi maanantaina Turussa, että Pohjanpalon kanssa on jälleen kiva pelata.”Hän tuli pitkän tauon jälkeen hyvällä ryminällä sisään. Maali varmasti jeesasi tosi paljon henkisesti”, Pukki sanoi.Pukin mielestä hän ja Pohjanpalo ovat pelaajina sen verran erilaisia, että he täydentävät hyvin toisiaan.”Jolle on ehkä semmoinen kovaotteisempi pelaaja. Hän voittaa niitä pääpalloja, joita minä en pahemmin voita. Jollekin tekee paljon töitä, ja se on tärkeätä tässä meidän pelisysteemissä, että hyökkääjät tekevät duunia. Hän näytti olevansa edelleen maalintekijä, vaikka on ollut sivussa. Tuollaisia pelaajia tarvitaan.”Kanerva toppuutteli ehkä hieman odotuksia siitä, että Pukki ja Pohjanpalo nähtäisiin Turussa kärkiparina, eikä hän varmasti halunnut paljastaa mitään avauskokoonpanostaan.Kanerva sanoi, että Pohjanpalon kohdalla täytyy muistaa, miten vähän hän on pelannut viime aikoina. Bosnia-ottelu oli Pohjanpalolle ensimmäinen virallinen ottelu puoleentoista vuoteen.”Fyysisesti hän on hyvässä kunnossa. Olen iloinen, että hän onnistui maalinteossa. Hän on ilman muuta yksi vaihtoehto hyökkäyspäähän. Onko sitten järkevää laittaa hänet avaukseen, se on toinen asia. Onko hän kuitenkaan ihan 90 minuutin kunnossa, jos ajatellaan hänen pelituntumaansa”, Kanerva pohdiskeli maanantain lehdistötilaisuudessa.

Mitä Kanerva ajattelee siitä, että hänellä on pitkästä aikaa käytössään Pukki ja Pohjanpalo kärkiparina?

Pohjanpalon

”Totta kai se on hieno asia. Kaksi vuotta sitten Pukki ja Pohjanpalo pelasivat täällä Turkkia vastaan. Se on selvästi mielessä. Ideaalitilanne olisi, että kärkipelaajamme pelaisivat säännöllisesti seuroissaan ja saisivat rutiinin maalien tekemiseen”, Kanerva sanoi.Kanerva korosti sitä, että joukkueesta löytyy erilaisia vaihtoehtoja tilanteen mukaan ja lisäsi, että on joutunut päävalmentajana väkisinkin vaihtamaan kärkipareja.”Jos ajatellaan kärkiparia tai ketä pelaajaa tahansa, voisi [maajoukkueessa] löytyä permanenttipareja. Enemmän luotan siihen, että pelaajat pystyvät tunnistamaan pelikaverinsa ominaisuudet. Pelisuunnitelmat luodaan huomioiden pelaajien ominaisuudet.”mukaan hän sai yhteispelin Pukin kanssa toimimaan jo lauantaina Bosniassa.”Muutama hyvä kombinaatio tuli. En näe mitään syytä, miksei se toimisi. Se on toiminut ennenkin ja toimi Bosniaa vastaan.”

Miten paljon kommunikoitte kentällä?

Suomi-Armenia Turun Veritas-stadionilla tiistaina kello 19.00. HS.fi seuraa ottelua hetki hetkeltä osoitteessa hs.fi/urheilu. Viasat ja Viafree.fi näyttävät ottelun.

”Totta kai yritämme katsoa, miten pelaajat liikkuvat. Bosniassa oli aikamoinen meteli, ja siellä ei olisi yhtään kuullut, mitä kaverille huutaa. Tiedämme, miten pelaamme, jos pelaamme kahdella kärjellä: miten kuuluu liikkua ja kuka tekee aloitteen ja kuka vasta-aloitteen.””Tärkeätä on pelata lähekkäin, jos pelaamme kahdella hyökkääjällä. Silloin on aina sauma pelata kombinaatioita. Kuitenkin se on hyökkäyspari, joka siellä kentällä on”, Pohjanpalo sanoi.