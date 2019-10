Huuhkajat ajoi Bosnia ja Hertsegovinan pakkovoiton eteen illan myöhäispelissä Kreikkaa vastaan, tilanne Ateenassa 0–0

Urheilu

Huuhkajat ajoi Bosnia ja Hertsegovinan pakkovoiton eteen illan myöhäispelissä Kreikkaa vastaan, tilanne Ateena

ja Hertsegovina tarvitsee voiton jalkapallon EM-karsinnoissa tiistai-iltana, kun vastaan asettuu Kreikka. Kreikassa pelattava ottelu alkoi kello 21.45 ja tilanne on avauspuoliajalla 0–0.Suomi nousi Armenia-voitollaan viisi pistettä Bosnia ja Hertsegovinan edelle. Bosnian pistemenetys ei vielä varmista Suomen kisapaikkaa, mutta tarkoittaisi sitä, että Suomelle riittäisi EM-kisoihin pääsemiseen Liechtensteinin voitto marraskuisessa kotipelissä.Suomi voittaa Liechtensteinin, Bosnian on joka tapauksessa kaadettava lohkoykkönen ja tappioitta tähän asti pelannut Italia.Bosnian karsinnat ovat olleet kaksijakoiset. Kotikentällä Zenicassa takana on kahdeksan tappiotonta ottelua, mutta vastineeksi näissä karsinnoissa on tullut vierastappiot sekä Armenialle että Suomelle.Bosnia voitti lohkonsa Kansojen liigassa, joten se pääsee joka tapauksessa yrittämään Kansojen liigasta tarjolla olevaa kisapaikkaa. Sama koskee Suomea, jos Huuhkajat putoaa lohkokolmoseksi.Kreikalla ei ole Suomen voiton jälkeen enää mahdollisuuksia EM-kisoihin. Ero Suomeen on kasvanut kymmeneen pisteeseen, kun tarjolla on yhdeksän pistettä.