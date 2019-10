Urheilu

Jalkapallosivusto: Huuhkajien kisapaikka varma jo 99,32 prosentin todennäköisyydellä

Suomen

Suomi

Jos

Juttua muokattu 16.10. kello 9.42: Korjattu tieto Suomen tilastoista Liechensteinia vastaan. Otteluita joukkueiden välillä on neljä, ei kolme.

voitto Armeniasta sekä Bosnia ja Hertsegovinan tappio Kreikalle tarkoittavat, että Suomen kisapaikka on enää sinettiä vailla.Voitto Liechtensteinista 15. marraskuuta varmistaisi Suomen paikan kesän 2020 EM-kisoissa. Silloin Suomella olisi 18 pistettä, mitä takaa-ajaja Bosnia ja Hertsegovina ei voisi enää saavuttaa.Bosnia ja Hertsegovina voi parhaimmillaan kerätä yhteensä 16 pistettä. Se edellyttää voittoa kotiottelusta Italiaa vastaan sekä vierasottelusta Liechtensteinia vastaan. Se riittää Bosnia ja Hertsegovinalle kisapaikkaan, jos Suomi häviää kotonaan Liechtensteinille sekä vieraissa Kreikalle.Tämä skenaario on kuitenkin erittäin epätodennäköinen. Esimerkiksi kansainvälinen jalkapallon asiantuntijasivusto We Global Football pitää Suomen lopputurnauspaikkaa varmana jo 99,32 prosentin todennäköisyydellä.ei voi kuitenkaan lähteä kotiotteluunsa Liechtensteinia vastaan ylimielisesti, sillä kuluvallakin vuosituhannella noin 39 000 asukkaan maa on kahdesti kyennyt Suomea vastaan tasapeliin.Vuonna 2009 Vaduzissa pelatussa EM-karsintaottelussa päädyttiin lukemiin 1–1, samoin kesällä 2017 Turussa pelatussa harjoitusottelussa.Suomi on voittanut Liechtensteinin näissä karsinnoissa vieraissa 2–0 sekä kesällä 2009 Helsingissä pelatussa MM-karsintaottelussa numeroin 2–1.Kaikkiaan Suomen maalisuhde joukkueiden neljästä kohtaamisesta on siis hyvin vaatimaton 6–3. Huomionarvoista on, että Liechtenstein on usein kyennyt maalintekoon Suomea vastaan.Suomi vastoin kaikkia odotuksia häviäisi kotonaan Liechtensteinille, voisi joukkue edelleen ottaa lopputurnauspaikan voittamalla Kreikan. Ja jos tämäkin ottelu hävittäisiin, olisi Suomella silti vielä mahdollisuus kisoihin Kansojen liigasta hankitun pudotuspelipaikan ansiosta.Tähän kaikkeen spekulaatioon tuskin kuitenkaan tarvitsee mennä.Suomen asema J-lohkossa on nyt niin edullinen, ettei Suomen välttämättä tarvitse ottaa jäljellä olevista karsintaotteluista enää pistettäkään, mikäli Italia voittaa seuraavalla ottelukierroksella vierasottelunsa Bosniaa vastaan. Karsintalohkon kaikki ottelunsa voittanut Italia on ennakkosuosikki Bosniaa vastaan.Bosniankaan EM-paikan tavoittelu ei pääty EM-karsintoihin, sillä maa voitti Kansojen liigan lohkonsa ja pääsee tavoittelemaan kisoihin pääsyä sitä kautta.