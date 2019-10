Urheilu

Huuhkajien Liechtenstein-otteluun vapautuu todennäköisesti vielä satoja lippuja

Suomen

Huuhkajat

Tiistain

miesten jalkapallomaajoukkue voi varmistaa historiallisen EM-lopputurnauspaikan perjantaina 15. marraskuuta, kun Helsinkiin saapuu vieraaksi Liechtenstein.Ottelu pelataan Töölössä Telia 5g -areenalla kello 19, ja lippuja ei ole ollut enää vähään aikaa saatavilla. Huuhkajien historialliseen otteluun haluaville on kuitenkin hyviä uutisia, sillä peliin on tulossa vielä lippuja myyntiin.”Varauksesta vapautuu jonkin verran lippuja, parhaimmillaan puhutaan sadoista lipuista”, kertoo Palloliiton tiedottaja Mikael Erävuori.”Eniten vapautuu Liechtensteinin kannattajille varatuista lipuista, joita on noin 400–500 varattu. Liput tulevat myyntiin kuun vaihteen tienoilla, kun saadaan lopullinen ilmoitus fanien määrästä. Yleensä pari viikkoa ennen ottelua on tapana ilmoittaa fanien määrä.”Erävuori ei muista ulkoa, ovatko liput päätykatsomoon vai pitkän sivun päätyyn. Lippujen hinta on kuitenkin sama kuin aiemmin samaan katsomonosaan ostetulla lipulla.on pelannut loistavat karsinnat ja on erittäin lähellä kisapaikkaa. Ratkaisuotteluun olisi tulijoita huomattavasti enemmän kuin ne hieman alle 11 000 fania, jotka Telia 5g:lle mahtuvat.Erävuoren mukaan fanien palvelemiseksi on suunnittelutyö käynnissä, mutta vielä ei mitään konkreettista ole kerrottavana. Yksi vaihtoehto on iso screeni, jolta ottelua voisi seurata.”Marraskuun puolivälissä ilmasto-olosuhteet voivat asettaa rajoituksia tai vähintään kysymysmerkkejä, mutta se on vaihtoehto, joka tutkitaan tarkkaan.”Armenia-ottelussa kannattajille oli jaettu 3 000 Suomen lippua, ja jotain vastaavaa on luvassa myös Liechtenstein-peliin.”Vielä ei ole päätetty mitään, mutta voin luvata, että jotain on markkinoinnilla mielessä.”