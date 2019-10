Urheilu

Espanjan liiga haluaa siirtää El Clásicon Barcelonasta Madridiin

jalkapalloliiga ilmoitti keskiviikkona pyytäneensä maan jalkapalloliittoa siirtämään Barcelonan ja Real Madridin kohtaamisen Madridiin Barcelonan mielenosoitusten vuoksi.El Clásico -nimellä tunnettu suurseurojen kohtaaminen on määrä pelata Barcelonassa 26. lokakuuta, mutta alkuviikon kestäneet mielenosoitukset ovat saaneet maan jalkapalloliigan huolestuneeksi.”Olemme pyytäneet Espanjan jalkapalloliiton kilpailukomiteaa kokoontumaan ja vaihtamaan El Clásicon pelipaikan Madridiin. Syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, jotka ovat kontrollimme ulkopuolella”, liiga kommentoi uutistoimisto AFP:lle lähettämässään tiedotteessa.mielenosoittajat lähtivät kaduille Barcelonassa ja muualla Kataloniassa maanantaina sen jälkeen, kun Espanjan korkein oikeus oli antanut pitkään odotetut tuomiot Katalonian itsenäisyysjohtajille.Maanantaina mielenosoittajat valtasivat muun muassa Barcelonan lentokentän, minkä vuoksi lentoja peruttiin.Mielenosoitukset ovat jatkuneet koko alkuviikon, ja poliisi kertoi pidättäneensä Kataloniassa tiistain ja keskiviikon välisen yön aikana yli 50 ihmistä väkivaltaisuuksien takia.Poliisin mukaan Katalonian itsenäisyyden kannattajat järjestivät istumamielenosoituksia Espanjan hallinnon rakennuksien luona useissa eri kaupungeissa myöhään tiistaina. Esimerkiksi Barcelonassa mieltään osoitti arviolta 40 000 ihmistä ja Gironassa arviolta 9 000.Poliisin mukaan mielenilmaukset yltyivät useissa kaupungeissa yhteenotoiksi viranomaisten kanssa.jalkapallon hallitseva mestari Barcelona on aloittanut kauden takellellen, mutta on vain kahden pisteen päässä sarjakärki Real Madridista kahdeksan kierroksen jälkeen.Joukkueiden toinen kohtaaminen on ohjelmassa maaliskuussa.