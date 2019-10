Kun Suomen EM-kisapaikka oli viimeksi yhden voiton päässä, kaadettavana oli lilliputin sijaan huippujoukkue: ”Meillä oli Portugalia vastaan vain voitettavaa”

Urheilu

Kun Suomen EM-kisapaikka oli viimeksi yhden voiton päässä, kaadettavana oli lilliputin sijaan huippujoukkue: ”

Marraskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voitolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin-illassa

Heikkinen