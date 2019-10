”Se oli kuin sotaa” – eteläkorealaiset ihmettelevät Pohjois-Korean kovia otteita jalkapallon MM-karsintaottelussa

Urheilu

”Se oli kuin sotaa” – eteläkorealaiset ihmettelevät Pohjois-Korean kovia otteita jalkapallon MM-karsintaottelu

Pohjois-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisen