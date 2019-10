Urheilu

Jokereiden pitkä voittoputki poikki jatkoajalla Kazanissa

Jokereiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/jokerithc/status/1184877400607223808

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/jokerithc/status/1184879703632613376

Ottelun

https://twitter.com/jokerithc/status/1184889706556854272

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokereiden