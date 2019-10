Urheilu

Kontinen valloitti lainaparinsa kanssa Stockholm Openin nelinpelimestaruuden

Nelinpelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa

Yleisökin