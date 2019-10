Urheilu

Hradecký ja Pohjanpalo joutuivat jälleen pettymään Mestarien liigassa

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leverkusen