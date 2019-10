Elise Sastamala heräsi ennen auringonnousua letittämään hevosen harjaa: kuvat näyttävät, kuinka sujui ratsastuskoululaisen vuoden tärkein päivä

Urheilu

Ratsastusvuoden tärkein päivä

Kello 6.30

”Nyt on tarkoitus vain fiilistellä Jäähallissa.”

Elise

”Viidennen esteen jälkeen kierränkö takaa vai edestä?”

Yksi

”Meillä kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa omaa hevosta.”

Yhdentoista

”Olen superylpeä Kertusta.”

Sastamala