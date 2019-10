Urheilu

Veikkausliigan ”säälipudotuspelit” eivät sytyttäneet menestykseen tottuneita Klubin kannattajia

Jalkapallon

Kuulostaako

Veikkausliigassa käynnistyi ensimmäistä kertaa uuden sarjajärjestelmän mukainen lopputurnaus, jossa pelataan yhdestä, viimeisestä paikasta Eurooppa-liigan karsintoihin ensi kesäksi.Turnauksen nimi viittaisi siihen, että siinä pelaisivat parhaimmat joukkueet, mutta sen sijaan siinä pelaavat sarjan kolmas, viides sekä seitsemäs ja kahdeksas, jotka tulivat siihen alaloppusarjan parhaimpina. Nelonen jäi välistä, koska Ilves oli jo saanut europaikan Suomen cupin voittajana.monimutkaiselta? Miksi tällainen lopputurnaus sitten pelataan? Se johtunee ennen kaikkea siitä, että tällä tavalla saatiin lisää panoksellisia otteluita sekä liigan ylä- että alaloppusarjaan. Alaloppusarjan voittamiselle tuli tällä tavalla merkitystä.HJK:n ja Lahden kohtaaminen näytti, että ainakaan menestykseen tottuneita HJK:n kannattajia ei tämä turnaus pahemmin kiinnosta - etenkään alavireisesti sujuneen kauden jälkeen. HJK:n kannattajille turnauksessa on sääliturnauksen makua. Siksi katsomossa olikin vain 2 100 katsojaa.Katsojat eivät ole vielä innostuneet, mutta sitten voisi olettaa parempia yleisömääriä, jos HJK raivaa tieltään IFK Mariehamnin ja kohtaa FC Hongan kaksiosaisessa finaalissa.Tällä kaudella Veikkausliigan uusi sarjajärjestelmä on aiheuttanut paljon jännitystä ja merkityksellisiä otteluita etenkin ennen loppusarjojen alkamista ja myös niiden aikana. Siitä sitä voi kiitellä. Yhden kauden perusteella on vaikea lopullisesti sanoa, onko uudessa järjestelmässä vain hyviä asioita.