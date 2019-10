Tuukka Rask ja Chance the Rapper esiintyivät NHL:n hassutteluvideolla, maalivahti yritti laulaa Princen Purple Rainia

Urheilu

Tuukka Rask ja Chance the Rapper esiintyivät NHL:n hassutteluvideolla, maalivahti yritti laulaa Princen Purple

Boston Bruinsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/NHL/status/1187159076540764161

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Absurdi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chance the Rapperin