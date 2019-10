Urheilu

EM-kisakynnyksellä oleva Huuhkajat putosi yhden sijan Fifan maailmanlistalla, sijoitus nyt 55:s

Suomen

Fifan maailmanlistan kymmenen ensimmäistä

miesten jalkapallomaajoukkue putosi yhden sijan lokakuun maailmanlistalla. Suomen sijoitus on 55:s.Edellisen listajulkistuksen jälkeen Suomi hävisi EM-karsinnoissa vieraissa Bosnia-Hertsegovinalle 1–4 ja voitti kotikentällään Turussa Armenian 3–0.Pohjoismaista korkeimmalla on 14. sijansa säilyttänyt Tanska. Ruotsi on 18:s, ja Norja nousi kaksi sijaa 45:nneksi.Maailmanlistan kärjessä jatkaa Belgia, toisena Ranska, kolmantena Brasilia ja neljäntenä Englanti. Uruguay kipusi kuudennelta sijalta viidenneksi, ohi Portugalin.Euroopan maista eniten sijoitustaan paransivat viisi pykälää nousseet Venäjä ja Kosovo. Venäjän sijoitus on nyt 37, Kosovon 114. Irlannin sijoitus putosi kahdeksalla ja Slovenian seitsemällä pykälällä. Irlanti on nyt sijalla 36 ja Slovenia sijalla 65.1. Belgia2. Ranska3. Brasilia4. Englanti5. Uruguay6. Portugali7. Kroatia8. Espanja9. Argentiina10. Kolumbia