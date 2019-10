Urheilu

Japanilaistieto: Olympiamaraton saattaa jäädä Tokioon ja alkaa kolmelta yöllä

Tokiossa ensi kesänä kilpailtavien olympialaisten maratonjuoksut ja kävelykisat saatetaan aloittaa niinkin omituiseen aikaan kuin kello 3 yöllä paikallista aikaa. Näin mietitään Tokion hallinnossa Japanin uutistoimisto Kyodon mukaan.



Tokiolaisajatuksissa taustalla on kaupunkia kisojen aikaan paahtava kuumuus. Olot puhuttivat jo syys-lokakuussa Qatarin Dohassa kisatuissa yleisurheilun MM-kilpailuissa, kun lämpötila nousi epäinhimillisiin lukemiin maratonilla ja kävelyssä.



Viime viikolla Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) kertoi suunnittelevansa maraton- ja kävelykilpailujen siirtämistä Sapporoon, jossa on kesäisin 5–6 astetta viileämpää kuin Tokiossa. Kestävyysjuoksu on kuitenkin erittäin suosittua Japanissa, ja KOK:n suunnitelmat nostivat maassa kritiikkiä. Niinpä Tokion hallinto suunnittelee yöjuoksuja ongelman ratkaisuksi.