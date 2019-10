Alexander Stubb kertoo, miten hänestä tuli ”Lycra-setä”, joka on triathlonin ansiosta viisikymppisenä elämänsä kunnossa

Urheilu

Alexander Stubb kertoo, miten hänestä tuli ”Lycra-setä”, joka on triathlonin ansiosta viisikymppisenä elämänsä

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tahkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stubb

Alusta

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006093206.html

Stubb

Triathlonin

Harjoittelu