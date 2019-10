Tapio Lehtinen tuo jo uutta venettä Suomeen 12 hengen miehistöllä: ”Minun veneeni on tajuttoman kaunis ja kilpailukykyinen” Ensi viikolla Lehtisellä on kaksi venettä Lauttasaaren satamassa. Toisella hän lähtee uudestaan yksinpurjehdukseen vuonna 2022. Vuonna 2023 edessä on Whitbread-kisa suomalaismiehistön kanssa.