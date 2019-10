Urheilu

NBA:n pisin pelaaja joutui lääkärien tarkkailuun lyötyään päänsä kattoon harjoituskeskuksessa

Koripalloliiga

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Celticsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/CBSSports/status/1109291401387360256

Lähteet: The Guardian, Masslive.