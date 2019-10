Isän poika Michael Jung nousi satulaan 7-vuotiaana, ja loppu onkin ratsastuksen historiaa

Urheilu

Maailman lahjakkain ratsastaja

Saavutukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Rakastin kaikkea maastoestekokeessa. Vauhtia, luonnossa ylä- ja alamäkeen sekä veteen laukkaamista, maastoesteitä.”

Michael Jung

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jungilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jung

Helsingissä

Helsinki Horse Show Helsingin jäähallissa lauantaina klo 9–22.45 ja sunnuntaina 9–18.