Urheilu

Tohtorinhattu saa odottaa

Jos

”Tykkään tutkia asioita. Siksi haluan tehdä sen tohtorintutkinnon.”

Aitajuoksu

Tällä kaudella Korte alitti huippuaiturin mittarina pidettävän 13 sekunnin rajan kymmenen kertaa.

Kun

”Ne, jotka kommentoivat, eivät ymmärrä yleisurheilusta yhtään mitään.”

Sairastelukierteensä

”En voisi olla onnellisempi ja ylpeämpi kaudesta.”

Sairasteluistaan

”Mahtavaa, että pystyy motivoimaan lapsia liikkumaan.”

Menestys