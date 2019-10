Restel vastaa kritiikkiin Horse Show’ssa: Eväiden kieltäminen on normaali käytäntö, mutta erityisryhmien tarpeet huomioidaan

Urheilu

Restel vastaa kritiikkiin Horse Show’ssa: Eväiden kieltäminen on normaali käytäntö, mutta erityisryhmien tarpe

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Diabeetikoilla on aina oikeus tuoda tapahtumaan tarvitsemansa eväät.”

HS sai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Horse Show

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eväskieltoa