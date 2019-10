Ministeri Hanna Kosonen kiittää homoudestaan kertonutta jääkiekkoilija Janne Puhakkaa esimerkkityöstä: ”Meillä on paljon työtä urheilun piirissä tehtävänä”

Urheilu

Ministeri Hanna Kosonen kiittää homoudestaan kertonutta jääkiekkoilija Janne Puhakkaa esimerkkityöstä: ”Meillä

Urheiluasioista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kosonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy