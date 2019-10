Urheilu

Kimi Räikkösellä jälleen turhauttava kisa, syy auton pito-ongelmiin on yhä arvoitus

Kimi Räikkösen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiskuski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räikkösen

Suomalaisella jo kuuden kisan pisteetön putkiF1-kaudesta on muodostumassa vahvasti kaksijakoinen. Alfa Romeo -kuski Räikkönen pääsi pisteille kahdeksassa ensimmäisistä 12 kisasta, mutta on sen jälkeen jäänyt pisteittä kuudessa perättäisessä kilpailussa.Sunnuntain Meksikon gp jatkoi loppukauden turhauttavaa trendiä: Räikkönen ajeli pistesijojen ulkopuolella, kunnes joutui keskeyttämään kisan loppupuolella.”Meillä oli ongelmia lämpötilojen kanssa, ne nousivat liian ylös, mutta en tiedä vielä yksityiskohtia”, Räikkönen sanoi.lähti kisaan 14. ruudusta, mutta joutui vaikeuksiin heti ensimmäisissä mutkissa, mikä johti vaurioihin auton pohjassa.”Kahdessa ensimmäisessä mutkassa jouduin muiden autojen puristuksiin, tuli pieni osuma, mutta luulimme, että kaikki oli kunnossa. Meillä oli kuitenkin jotain ongelmia”, Räikkönen tuumi.”Toivoimme, että olisimme olleet nopeampia. Välillä meillä olikin vähän vauhtia, mutta heti kun edellämme olevat lisäsivät vauhtia, emme pystyneet vastaamaan siihen. Meillä oli vähän vaurioita, ehkä se selittää jotain.”mukaan on vielä epäselvää, mistä loppukaudella autoon pesiytynyt pidon puute on peräisin. Syynä ei ainakaan ole muutama kilpailu sitten tehty aerodynamiikkapäivitys.”Ei, päivitys toimi hyvin. Viime kisassa kokeilin vanhaa pakettia, eikä siitä ollut apua. Auton tasapaino ei ole hassumpi, ja uusilla renkailla se toimii hyvin, mutta kun renkaat kuluvat, automme alkaa vain luistella ympäriinsä.”Räikkönen ei ole saanut MM-pisteitä sitten elokuun alun Unkarin gp:n ja on valahtanut MM-sarjassa 14:nneksi.