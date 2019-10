Urheilu

NHL:n paluumuttaja Puljujärvi sai kutsun Leijoniin yli kahden vuoden tauon jälkeen

Oulun

Paluumuuttaja

Puljujärvi

Edmontonissa

Miesten

Suomi kohtaa torstaina 7. marraskuuta Venäjän. Lauantaina on vuorossa Tsekki ja Ruotsi tulee vastaan sunnuntaina 10.11.