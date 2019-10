Urheilu

Päävalmentaja Jukka Jalonen: Seksuaalisella suuntautumisella ei ole Leijonissa merkitystä

Jääkiekkomaajoukkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006285712.html

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

päävalmentaja Jukka Jalonen https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+jalonen pitää hyvänä, että miesten jääkiekossa on auennut keskustelu homoseksuaalien pelaamisesta aina huipputasoa myöten.Entinen Espoo Bluesin pelaaja Janne Puhakka https://www.hs.fi/haku/?query=janne+puhakka kertoi omasta tilanteestaan sunnuntaina Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla. Puhakan haastattelu käynnisti vilkkaan keskustelun seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilussa ja etenkin jääkiekkoilussa.Jaloselle aihe ei ole vieras, mutta omalle kohdalle ei ole tullut vastaavia tapauksia. Kukaan Jalosen valmentamissa seurajoukkueissa tai maajoukkueessa ei ole tullut kertomaan olevansa homoseksuaali.”Ei pysty sanomaan, ei ole kukaan tullut ulos kaapista”, Jalonen totesi.”Olisi hyvä, jos olisi ollut ja olisi tullut ulos, mutta en pysty sanomaan tuohon oikein mitään omasta kokemuksesta”, Jalonen sanoi urastaan huippukiekkoilussa.yleisö tuntuu pitävän jääkiekkoa lajina, jossa homoseksuaalisuus on jollakin tavalla tabu. Jalonen ei täysin usko siihen.”Onko yhteisö ylipäätään semmoinen, ettei miehet uskalla tulla ulos kaapista. En usko, että se on jääkiekkoyhteisö välttämättä, vaan se voi olla suuri yleisö, joka pelottaa näitä nuoria, mutta tämäkin on vain olettamus.””Mitä tunnen omia pelaajiani. On vaikea kuvitella, että he eivät hyväksyisi, jos jollain on suuntautuminen samaan sukupuoleen.”

Murtaako Puhakan ulostulo patoja tulevien pelaajien hyväksi?

Kokenut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006287339.html

Jukka Jalonen