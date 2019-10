Helmarit valmiina kohtaamaan Kyproksen EM-karsinassa, mestarijoukkue HJK:sta ei mahtunut mukaan yhtään pelaajaa

Urheilu

Helmarit valmiina kohtaamaan Kyproksen EM-karsinassa, mestarijoukkue HJK:sta ei mahtunut mukaan yhtään pelaaja

Suomen

Maajoukkue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalivahti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Portugali