ja lyhyt, erikoisesti rei’itetty maila käteen, turvalenkki ranteeseen ja rohkeasti kentälle. Vaikka maila ja kenttä näyttävät hieman erikoisilta, niin peliseura on Suomen mittapuulla terävintä kärkeä.Suomessakin vahvassa nosteessa olevan padelin hienouksiin tutustuttavat nimittäin Espoon Suomenojalla sijaitsevassa hallissa entinen tennisammattilainen Emma Laine https://www.hs.fi/haku/?query=emma+laine ja golfin ammattilaiskenttiä 11 vuotta kiertänyt Kalle Väinölä https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+vainola ”Jos olet pelannut tennistä, niin ota lyöntiliikkeestä puolet pois”, Väinölä ohjeistaa.”Lyhyt taakse vienti ja samaten saatto.”, 47, ja Laine, 33, valittiin molemmat edustamaan Suomea padelin EM-kisoihin Lissaboniin 4.–10. marraskuuta, mutta Laineelta reissu jää muiden kiireiden vuoksi väliin.Lasiseinillä kehystetyllä padelkentällä näkee, mistä maajoukkuevalinnat kumpuavat. Molemmat lyövät palloa tarkasti sinne, mihin haluavat ja panevat aloittelijan oppimiskyvyn koetukselle. Kannustustakin toki tulee, kun siihen on aihetta.Padel Club Finlandin toimitusjohtajana toimiva Väinölä kertoo koskeneensa padelmailaan ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten.”Kävin kokeilemassa, ja tämä oli todella koukuttavaa ja hauskaa. Ennen golfia pelasin tennistä niin sanotusti ykköslajina, ja minulla on sellainen erikoinen meriitti kuin 18-vuotiaiden mailapelien Suomen mestaruus”, Väinölä kertoo., eli racketloniin kuuluvat pöytätennis, sulkapallo, squash ja tennis, joten Väinölän pohjat olivat kunnossa. Pelin taktinen puoli ja esimerkiksi voiman käytön rajoittaminen vaativat kuitenkin opettelua.”Oli helppoa tulla tähän, mutta raivostutti, kun en osannut. Ei sovi urheilijalle, että pyörii muiden jatkona.””Sitten kaverit kysyivät, haluaisinko alkaa viedä lajia eteenpäin. Vuoden 2018 tammikuussa aloitin toimarina.”Laine puolestaan lopetti pitkän tennisuransa vasta tämän vuoden huhtikuussa https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006060105.html , mutta padelmaila oli tullut tutuksi jo tennisuran loppuvuosina.”Lapsuudenystäväni Veera Knuuti https://www.hs.fi/haku/?query=veera+knuuti (os. Nurmi) pyysi kokeilemaan. Nyt kun lopetin tennisurani, jää paljon enemmän aikaa kaikelle muulle. Huhtikuun jälkeen ollut mahdollista tehdä mitä vain”, Laine sanoo.Laine on naisten tennismaajoukkueen kapteeni, ja lisäksi hän valmentaa tennistä helsinkiläisessä HVS:ssä. Tennisuran päättymisen myötä mukaan on tullut myös padelin valmentamista Padel Club Finlandin tapahtumissa.”Erityisesti olen mukana yritystapahtumissa ja naisille ja tytöille suunnatuissa aloitustapahtumissa.”suosiota selittää Laineen ja Väinölän mielestä etenkin lajin aloittamisen helppous, ja saman huomaa myös palloa lyödessä.Esimerkiksi tennikseen verrattuna padelilla on muutama merkittävä etu puolellaan. Ensimmäinen on syöttö. Tenniksessä kunnollisen syötön oppiminen kestää tuntikausia, eikä välttämättä edes onnistu ilman valmentajaa.Padelissa syöttö tapahtuu alakautta ja lantion alapuolelta yhden pompun jälkeen. Aloittelijakin saa parilla ohjeella kelvollisia syöttöjä aikaiseksi.”Syötön oppii kahdessa minuutissa. Mukavuus syntyy siitä, että pallo saadaan peliin”, Väinölä toteaa.Muutenkin padelissa pärjää ainakin kavereiden kanssa pelatessa ilman suurta teknistä osaamista, sillä pallon saaminen kenttään ei vaadi suurta taituruutta. Kenttää rajaavat seinät edesauttavat pallon pysymistä pelissä paljon tennistä pidempään.”Tekniikka on yksinkertaista. Sitten on sijoittuminen ja muuta, mitä oppii vain pelaamalla, ja sehän kannustaa pelaamaan. Kaikkea ei tarvitse hallita täydellisesti, että pystyisi pelaamaan padelia”, Laine pohtii.Lyöntien helppouden ja seinillä rajatun pelikentän lisäksi padelilla on vielä yksi valtti, sosiaalisuus. Padelia pelataan nimittäin lähes poikkeuksetta nelinpelinä, ja pienellä (20 x 30 metriä) kentällä pelaajat ovat koko ajan lähellä toisiaan.”Minua koukuttaa sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. Sen lisäksi kiehtoo se, että pitää käyttää älyä. Se oli tenniksessäkin vahvuuteni, ja tässä se korostuu vielä enemmän”, Laine sanoo.”Tenniksessäkin tykkäsin aina nelipelistä. Olen tiimipelaaja, vaikka valitsin yksilölajin, ja padelissa pitää tehdä yhteistyötä ja kommunikoida.”oli naisten WTA-listalla parhaimmillaan sijalla 50 vuonna 2006, mutta uralle mahtuu myös useita vuosia kestänyt sairastelukierre. Kovaan harjoitteluun taipuvainen Laine kärsi uransa aikana myös ylikunnosta, mutta hän kertoo, että nykyään kaikki on hyvin.”Omat arvet se jätti, keho ei ole samanlainen kuin oli ennen sairauksia. On jäänyt esimerkiksi ruoka-aineallergioita, mutta eivät ne vaikuta elämiseen tai harrastuksiin. Ei estä tekemästä mitään.”Laine vakuuttaa, että aikuistuminen on tuonut mukanaan terveemmän suhtautumisen omaan tekemiseen. Intohimoisena harjoittelijana tunnettu nainen tarttuu padelmailaan noin neljästi viikossa.”Jos olisi aikaa, niin pelaisin joka päivä. Veikkaan, että määrä kasvaa tulevaisuudessa.”Myös Väinölästä paistaa entisen ammattiurheilijan palo kehittyä uudessa lajissa.”Haluan oppia lyönnit oikein. Siksi treenit sopivat hyvin, sillä peleissä joitain tilanteita tulee niin satunnaisesti”, hän sanoo.”Nyt kun (Padel Club Finlandin päävalmentaja) Gabo Loredo https://www.hs.fi/haku/?query=gabo+loredo on täällä, niin treenaan kyllä joka päivä hänen kanssaan.”muttei totisesti” on Väinölän motto urheiluun, ja se näkyy, kun hän lyö palloja Laineelle. Lyönneistä on ehkä siivottu se viimeinen voittamisen tarve toimittajan läsnä ollessa, mutta paikan tullen pallo kuolee tylysti esimerkiksi alakierteisellä lyönnillä seinän juureen.Laine ei jää yhtään huonommaksi, vaan kaikesta näkee, että häviäminen ei kiinnosta edes näytösluonteisessa harjoittelussa.”Aina sanon, etten pelaa enää mitään lajia tosissani. Sitä ei varmaan kukaan usko, kun menen tuonne häkkiin, kun otan niin tosissani”, Laine sanoo ja nauraa päälle.Laine on lähdössä ensimmäisiin padelkisoihinsa Ruotsiin loppuvuodesta. Halu kehittyä ajaa eteenpäin.”En käy pelaamassa tennistä juuri lainkaan, vaan sen mitä treenaan, pelaan padelia. Tykkään kilpailla, mutten ole asettanut mitään tavoitteita.””Olen huomannut jo puolessa vuodessa, että padelista on tullut ykköslaji. Saa nähdä, mihin se lopulta vie. Ehkä vähän katson myös terveellä asenteella, sillä tunnen itseni ja tiedän, että helposti menee liiankin vakavaksi. Kysy puolen vuoden päästä uudestaan”, hän sanoo ja nauraa.ei sen sijaan kentällä aina tiedä nauraako vai itkeä, kun vastapuolelta lyöty pallo osuu kentän kautta seinään ja kierre heittää pallon liian lyhyeltä tuntuvan mailan ulottumattomiin.Harjoitustilanteessa pallon lentoradan lukeminen ja seinästä kimpoavan pallon nostaminen verkolle nousevan vastustajan yli onnistuu vielä melko tyydyttävästi, mutta nopeassa pelitilanteessa ratkaisut tuntuvat pääsääntöisesti vääriltä.”Noin käy minullekin edelleen monta kertaa pelissä”, Laine lohduttaa hymyillen.Sen voi uskoa, kun ottaa huomioon, miten Väinölä kuvailee lajin parhaita puolia.”Pelissä tulee niin upeita palloja, että voi vain taputtaa vastustajalle. Ei voi yhtään aavistaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Yhdessä pelisessiossa tulee 1–5 koomista ja ennalta arvaamatonta palloa. Pelitilanne on monipuolinen ja kiehtova.”Vaikka laji on helppo aloittaa kaverien kanssa, kehitystä nopeuttaa valmentaja, jonka neuvoilla jokaista asiaa ei tarvitse oppia yrittämällä ja erehtymällä toistuvasti.

