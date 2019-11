Urheilu

Chicago väänsi kauden ensimmäisen kotivoiton, Lauri Markkanen joutui sivuun loppuminuuteiksi

Lauri Markkasen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaispelaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy