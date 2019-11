Urheilu

TPS:n maalivahti Rasmus Tirronen sai aivotärähdyksen, paluusta ei tietoa

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päähän

Diagnoosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

TPS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy