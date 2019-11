Urheilu

FC Honka valtasi viimeisen europelipaikan – Vasara: ”Kurssi on oikean suuntainen”

Pääkaupunkiseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Honka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IFK:n

Pronssijoukkue