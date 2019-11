Urheiluperheen pojilla Tuukka ja Otto Inveniuksella on oma ”ampumapaikka” olohuoneessa: äidin se sai hieman hysteeriseksi

Kuka?

Tuukka ja Otto Invenius



Ampumahiihtoa harrastavat veljekset, jotka ovat syntyneet Leppävirralla.



Tuukka on syntynyt elokuussa 1997, Otto joulukuussa 2000. Tuukka on 22-vuotias, Otto täyttää 19 vuotta.



Molemmat olivat viiden parhaan joukossa samoissa vuoden 2019 MM-kisoissa omissa sarjoissaan. Tuukka oli viides ja Otto kolmas.



Tuukka on kilpaillut kuusi kertaa maailmancupissa.



Vuonna 2017 Otto voitti nuorten olympialaisissa pronssia sekaviestissä.