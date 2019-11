Trumpille buuattiin viidennessä baseballfinaalissa, kutsui silti mestarijoukkue Washington Nationalsin Valkoiseen taloon

Urheilu

Trumpille buuattiin viidennessä baseballfinaalissa, kutsui silti mestarijoukkue Washington Nationalsin Valkois

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Baseballin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seremonia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konkari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump