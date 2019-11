Pizza ei, karkit kyllä: Hartwall-areenan turvallisuuspäällikkö kertoo, mitkä eväät ovat kiellettyjä jääkiekon Karjala-turnauksessa

Urheilu

Pizza ei – karkit kyllä

Jääkiekon

”Tyypillisesti turvanarikkaan vietävä esine on lahja-alkoholipullo.”

Eväiden

Selvää perustetta sille, että eväiden kanssa olisi välttämätöntä päästää asiakas sisään yleisötilaisuuteen, ei löydy.

Lakiin

HS kysyi

”Aina ollaan päästy yhteisymmärrykseen. Asiakkaat ovat ymmärtäneet linjauksemme.”

Kerttulan

Keikalla vaadittiin läpinäkyvät laukut

Turvamääräykset

Tapahtuman­järjestäjälle

Helsingin EHT-turnaus alkaa torstaina kello 18.30 ottelulla Venäjä–Suomi.