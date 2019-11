Urheilu

Jukurien toimitusjohtaja Jukka Toivakka tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy