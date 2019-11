Kroatialainen jalkapalloilija potkaisi kentälle juosseen kanan kuoliaaksi – eläinsuojeluyhdistys uhkaa oikeustoimilla

Urheilu

Kroatialainen jalkapalloilija potkaisi kentälle juosseen kanan kuoliaaksi – eläinsuojeluyhdistys uhkaa oikeust

Kroatialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelaajan

jalkapalloilija on joutunut hankaluuksiin sen jälkeen, kun hän viime viikonloppuna oli potkaissut kuoliaaksi kentälle päässeen kanan. Tapaus sattui puoliammattilaisjoukkueiden NK Jelengradin ja Jasenovacin välisessä ottelussa Kroatiassa.Ottelun aikana kentälle pyrähti joukko kanoja. Yhtäkkiä kotijoukkue NK Jelengradin pelaaja suivaantui epätoivotuista vierailijoista ja lähti ajamaan niitä takaa. Hän potki yhden kanan kuoliaaksi ja heitti sen yli läheisen aidan.Pelaaja sai teostaan punaisen kortin väkivaltaisesta käytöksestä, ja hänet poistettiin kentältä.tekoon on kiinnittänyt huomiota kroatialainen eläinsuojeluyhdistys, joka uhkaa pelaajaa oikeustoimilla.Pelaaja on julkisuudessa kieltänyt vihaavansa eläimiä. Kertomansa mukaan hän halusi säikyttää kanat loitommalle, kunnes potkaisi yhden niistä kuoliaaksi vahingossa.