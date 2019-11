Putinin lähipiiri rakennutti huippukalliin formularadan Karjalankannakselle: Igora Drive sijaitsee runsaan 170 kilometrin päässä Suomen rajasta

Urheilu

Formularata Karjalankannaksella

Moottoriurheilu

Suomen

”Täällä [Sotšissa] on mukavaa, mutta kuka tietää, jos siellä olisi vielä mukavampaa.”

Igora

Myös

”Ilman muuta Suomen grandprix olisi hieno juttu, mutta ehkä moni suomalainen tulisi myös sinne [Pietariin].”

Jo