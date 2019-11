Matemaatikko Markus Sali astui urheilijavaimonsa Kaisan palvelukseen ja analysoi tämän käyttämät sanatkin: yksi sanoista oli ilo

Urheilu

Urheilun palveluksessa

Liian

Tämä

”Siinä vaiheessa päätös oli helppo, että halutaan lähteä kulkemaan yhteistä matkaa parisuhteessa eikä vain yhteistä urheilumatkaa.”

Pariskunta

”Kaikki muu on huomattavasti arvokkaampaa kuin se raha.”

”Taloudellisesta

”Vertauskuva voisi olla, että yritysjohtajalla ei ole mitään hajua, mitä hänen assistenttinsa tekee, mutta jos assistenttia ei olisi, yritysjohtajan hommasta ei tulisi mitään.”

Harjoituksissa

”Jos vaikka seitsemän päivän jaksolla siellä on sellaisia sanoja kuin ilo, kivaa, hauskaa, silloin voidaan päätellä, että kaikki on hyvin.”

Koulutukseltaan

”Meidän pitää päättää, sitoudutaanko tännepäin vai ei.”

Datan

Puoliso maksoi vuonna 2015 enemmän tuloveroa kuin Kaisa Sali oli ansainnut koko urheilu-uransa aikana

”Vuonna

Vuonna

Pitkältä