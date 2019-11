Vera Stolt valitsi jalkapallon sijaan taitoluistelun, vaikka harjoittelu on usein yksinäistä ja raskasta

Urheilu

Nuori lupaus tähyää jo aikuisten kisoihin

Porvoo

Vera Stoltista

”Joskus iskee epävarma olo, ja se on inhottavaa.”

Vapaaohjelmassaan

Pienenä

”Harjoituksissa täytyy pitää molemmat silmät auki, että hypyt ja kuviot osuvat paikoilleen.”

Stolt

Viime