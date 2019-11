Sunnuntain rähinä jatkui maajoukkueen kanttiinissa: Englannin päävalmentaja hyllytti Raheem Sterlingin EM-karsintaottelusta

Urheilu

Sunnuntain rähinä jatkui maajoukkueen kanttiinissa: Englannin päävalmentaja hyllytti Raheem Sterlingin EM-kars

Manchester

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Englannin